Peter Klein bei "Promi Big Brother" 2023: Familienvater und Reality-Darsteller

Peter Klein ist als Kandidat in der Reality-Show "Promi Big Brother" 2023 mit dabei. Im Porträt stellen wir Ihnen den 56-Jährigen näher vor.

Der Stiefvater von Daniela Katzenberger ist kein fremdes Gesicht im Reality-TV. Peter Klein wurde erstmals bekannt durch seine Beteiligung an der Reality-TV-Sendung "Natürlich Blond", die das Leben seiner Stieftochter Daniela Katzenberger dokumentierte. Neben seinem Auftritt in "Natürlich Blond" war er auch in anderen Reality-Formaten wie "Das Sommerhaus der Stars" oder Shows wie "Wettkampf in 4 Wänden - Die ultimative Bau-Challenge" zu sehen.

Laut einem Interview mit Sat.1 will er es bei " Promi Big Brother" 2023 durchziehen und bis zum Finale kommen. Er weiß, dass das Zusammenleben mit vielen Menschen im engen Raum nicht einfach sein wird und bereitet sich auf die mentale Herausforderung vor. Doch ist er bereit für ununterbrochene Kamerabeobachtung und die verschiedenen Kandidaten der Show? Neben Influencern und Promis sind noch andere bekannte Gesichter als "Promi Big Brother"-Kandidaten mit dabei. Im linearen TV wird die Sendung von Sat.1 übertragen. Der 24-h Live-Stream aus dem Haus hat bereits am 18. November begonnen.

Hier finden Sie Informationen zum "Promi Big Brother"-Kandidaten Peter Klein. Wir stellen Ihnen den gelernten Maler und Lackierer im Porträt näher vor.

"Promi Big Brother" 2023: Peter Klein im Porträt - Alter und Instagram im Steckbrief

Die 11. Staffel der Show läuft täglich seit dem 20. November 2023. Seitdem heißt es für Peter Klein und alle anderen Kandidaten immer vor laufender Kamera sein. Zwar ist er Reality-Formaten nicht fremd, so ist das Zusammenleben in einer WG für ihn nur Teil der Erfahrung im Reality-TV. Das enge Zusammenleben und die dauernde Überwachung steigert die Anstrengung, da er für den Sieg die Zuschauer von sich überzeugen muss.

Hier haben wir für Sie den Steckbrief von Peter Klein mit Informationen zu seinem Alter und seinem Instagram-Account.

Name: Peter Klein

Alter : 56

: 56 Geburtsdatum : 15.04.1967

: 15.04.1967 Geburtsort : Bad Salzuflen , Nordrhein-Westfalen

: , Wohnort: Mallorca

Beruf : Maler und Lackierer, Reality-TV-Darsteller

: Maler und Lackierer, Reality-TV-Darsteller Instagram: @peterklein_official

Peter Klein mit Ex-Frau Iris Klein bei "Promi Big Brother" 2023

Peter und Iris Klein lebten viele Jahre in Ludwigshafen, bevor sie 2019 - ebenso wie Stieftochter Daniela Katzenberger - nach Mallorca zogen. Seit der Trennung im Jahr 2023 lebt er dort alleine. Im Jahr 2020 waren Peter Klein und seine damalige Frau Iris als Ersatzpaar in der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Nach seiner Trennung kündigte Peter Klein an, seine Karriere als Party-Schlagersänger vorantreiben zu wollen. Ab Ende Juli 2023 war Peter Klein zusammen mit Yvonne Woelke in der RTL-Show "Wettkampf in 4 Wänden - Die ultimative Bau-Challenge" zu sehen. Ihr Ziel war es, gemeinsam eine perfekte Wohnung zu gestalten.

Jetzt ist das Ex-Ehepaar Klein gemeinsam bei "Promi Big Brother" 2023 neben Prominenten wie Yeliz Koc und Patricia Blanco mit dabei. In einem Interview mit Sat.1 teilte Iris Klein mit, dass sie beim Zusammenleben mit Noch-Ehemann Peter zwar auf das Beste hoffe, jedoch das Schlimmste erwarte, da das Verhältnis zwischen den beiden angespannt sei. (AZ)