Wie Peter Maffay zu einem der größten deutschen Rockstars wurde

Als Schlagersänger sah sich Peter Maffay nie. Er definierte sich als cooler Kerl mit fetten Tattoos, der auf Motorrädern posiert. Eine glatt gescheitelte Karriere schien zwar vorgezeichnet; die ersten Erfolge in den 70er Jahren feierte er mit Schmuseliedern. Doch es kam anders. Der 1,68 Meter große gebürtige Rumäne wollte Rockstar werden. Um jeden Preis. Und sein Plan war gut: Als Vorband seiner Idole, den Rolling Stones, trat er im Juli 1982 im Münchner Olympiastadion auf und präsentierte sich dort erstmals mit neuem Image.

Das Rockpublikum nahm ihm die Verwandlung zunächst nicht ab und pfiff Maffay aus. Profi, wie er war, zog er das Konzert durch, aber vergessen hat er diese Schmach bis heute nicht: „Es flog so alles auf die Bühne – auch Eier. Es war ein Schock. Es war erniedrigend.“ Aber der Vollblutmusiker, der am Freitag seinen 75. Geburtstag feiert, fand seinen Weg. Die Zahlen sind beeindruckend: Mit 20 Nummer-eins-Alben und mehr als 50 Millionen verkauften Tonträgern gilt er als der erfolgreichste Künstler in den deutschen Charts. Darüber hinaus ist er Miterfinder der Märchen- und Zeichentrickfigur „Tabaluga“.

„Du“ von Peter Maffay wurde der deutschsprachige Hit des Jahres 1970

Den ersten Stein zur Karrieretreppe hatte 1969 der Texter Michael Kunze gelegt, der den jungen Maffay in München entdeckte. Gleich die erste Single der beiden übertraf alle Erwartungen. „Du“ wurde der deutschsprachige Hit des Jahres 1970. Der vermeintliche Schlagersänger war geboren. Weitere Gassenhauer folgten – unter anderem der Wohlfühl-Titel „Und es war Sommer“, in dem die erste Liebe eines jungen Mannes zu einer älteren Frau beschrieben wird.

Ende der 1970er begann sich der in fünfter Ehe verheiratete Maffay von den Liedern mit der Überdosis Gefühl zu lösen. Mit dem Album „Steppenwolf“ gelang ihm das. Maffay sang sich über die Jahrzehnte von Erfolg zu Erfolg zu Erfolg. Vom Album Revanche mit dem Karat-Song „Über sieben Brücken musst du gehen“ wurden bis heute weit über zwei Millionen Alben verkauft. Es folgten viele weitere Hits. In jedem Fall ist Peter der Große, der auch viel gesellschaftliches Engagement zeigt, heute der Star, der er immer gerne sein wollte. Seit Jahrzehnten lebt er am Starnberger See, wo er auch ein Studio betreibt. Kürzlich ging er noch einmal auf Tournee, die letzte – heißt es.