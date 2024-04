Pfingsten 2024 in Baden-Württemberg: Wann und warum wird gefeiert?

Pfingsten ist eines der wichtigsten Feste der Kirche. An welchen Terminen findet Pfingsten 2024 in Baden-Württemberg statt und warum wird gefeiert?

Pfingsten gilt im christlichen Glauben als Beginn der weltweit missionarischen Tätigkeit der Kirche. Wann wird Pfingsten in Baden-Württemberg gefeiert?

Pfingsten 2024 in BW: Das sind die Termine

Pfingsten 2024 wird in Baden-Württemberg am Sonntag, 19. Mai, und Montag, 20. Mai gefeiert. Es findet jedes Jahr an einem anderen Datum statt, weil es immer 50 Tage nach Ostern gefeiert wird. Und da Ostern ebenfalls ein bewegliches Datum hat, verschieben sich auch die Termine für Pfingsten. Hier der Überblick:

Pfingsten 2024 in BW: Sonntag, 19. Mai

2024 in BW: Sonntag, 19. Mai Pfingsten 2025 in BW: Sonntag, 8. Juni

2025 in BW: Sonntag, 8. Juni Pfingsten 2026 in BW: Sonntag, 24. Mai

2026 in BW: Sonntag, 24. Mai Pfingsten 2027 in BW: Sonntag, 16. Mai

Ist Pfingstmontag in BW ein Feiertag?

Pfingstmontag ist in ganz Deutschland ein gesetzlicher Feiertag - also auch in Baden-Württemberg. Daher ist der Pfingstmontag ein arbeitsfreier Tag, auch wenn es bereits 2005 Diskussionen über dessen mögliche Abschaffung gab.

Der Pfingstmontag ist ein integraler Bestandteil der Pfingstfeierlichkeiten. Wie katholisch.de berichtet, gibt es aber speziell für den Pfingstmontag "nicht die eine, große Erzählung", die mit dem Feiertag in Verbindung gebracht wird. So wie der Ostermontag und der zweite Weihnachtsfeiertag soll der Pfingstmontag die Feierlichkeiten verlängern. Das ist bei zentralen Hochfesten der Kirche üblich - zumindest in Deutschland. Die liturgische Farbe am Pfingstmontag ist rot.

Brückentage und Ferien in BW während Pfingsten

2024 fallen in Baden-Württemberg ganze vier gesetzliche Feiertage in den Mai. Deshalb bietet der Monat eine optimale Gelegenheit für Brückentage. Arbeitnehmer können mit acht Urlaubstagen vom 21. bis 29. Mai insgesamt 16 freie Tage genießen. Zusätzlich gibt es in BW vom 21. Mai bis zum 31. Mai 2024 offizielle Pfingstferien.

Pfingsten 2024 in Baden-Württemberg: Diese Bedeutung hat der Feiertag

Pfingsten gilt als Geburtsstunde der christlichen Kirche, laut neutestamentlicher Überlieferung sollen die Jünger an Pfingsten nämlich eine göttliche Erscheinung gehabt haben. Ein Wind soll durch den Raum geweht sein, wonach die Jünger in verschiedenen Sprachen sprechen konnten. Das ermöglichte es ihnen, den christlichen Glauben ohne Sprachbarrieren weiterzutragen. Die Geschehnisse wurden im Christentum als göttliche Erscheinung interpretiert und als Bestätigung für den Heiligen Geist gesehen.

Obwohl Pfingsten in verschiedenen Teilen der Welt unterschiedlich gefeiert wird, bleibt das Kernthema des Festes – das Hinabsteigen des Heiligen Geistes und die Förderung einer Gemeinschaft, die über kulturelle und sprachliche Grenzen hinausgeht – universell.