Wetter an Pfingsten 2024 in Karlsruhe: Ruiniert Regen das lange Wochenende?

Das lange Pfingstwochenende steht an. Wird das sommerliche Wetter der letzten Tage anhalten? Oder kommt an Pfingsten in Karlsruhe Regen herunter? Hier erfahren Sie es.

Nachdem der April 2024 ein typisches Aprilwetter mit Wechsel zwischen Schnee, Hagel und Sonnenschein bot, hat der Mai dieses Jahr schon einige traumhafte Sommertage geliefert. Doch in dieser Woche scheint das Wetter in Karlsruhe wieder zu kippen. Jetzt stehen die Pfingsttage an, das verlängerte Wochenende mit Feiertag am Montag. Aber können die Karlsruher wenigstens dann mit schönem Wetter rechnen? Oder ruiniert etwa Regen das lange Wochenende? Hier erfahren Sie mehr zum Wetter an Pfingsten in Karlsruhe und Umgebung.

Wetter an Pfingsten 2024 in Karlsruhe: Freitag, 17. Mai

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sickert in den kommenden Tagen von Südwesten feuchtwarme und zunehmend labile Luft nach Baden-Württemberg ein. Grund sei ein Tief südlich von Irland. Deshalb muss in dem Bundesland mit wechselndem Wetter gerechnet werden. In Karlsruhe ist laut DWD-Vorhersage am Freitag mit Regen und Wolken zu rechnen. In der Früh soll es rund 13 Grad haben, die Temperatur steigt im Laufe des Tages auch nur um drei Grad auf die Höchsttemperatur von 16 Grad.

Wetter an Pfingsten 2024 in Karlsruhe: Samstag, 18. Mai

Die Wetterkarte des DWD zeigt auch am Samstag des Pfingstwochenendes ein Wolken-Symbol bei Karlsruhe, allerdings nicht mehr ganz so dunkelgrau wie noch am Freitag. Die Schauer fallen voraussichtlich nur gebietsweise. Und auch die Temperatur steigt höher: Von 12 Grad in der Früh steigt das Thermometer auf sommerliche 21 Grad. Der DWD kündigt schwachen bis mäßigen westlichen Wind mit häufig frischen Böen an. Doch für das weitere Wochenende könnte das Wetter sich bessern.

Wetter an Pfingsten 2024 in Karlsruhe: Pfingstsonntag, 19. Mai

Der Aufwärtstrend vom Samstag könnte sich am Pfingstsonntag fortsetzen: Wetterkontor.de kündigt für Karlsruhe am Sonntag 22 Grad an. Auch die Sonne könnte sich blicken lassen. Allerdings gibt die Wetterseite die Regenwahrscheinlichkeit auf 60 Prozent an. Wer am Feiertag also Aktivitäten im Freien plant, sollte sich auf den ein oder anderen Schauer einstellen. In der Nacht auf den Pfingstmontag sinken die Temperaturen demnach dann auf 10 Grad.

Wetter an Pfingsten 2024 in Karlsruhe: Pfingstmontag, 20. Mai

Der Pfingstmontag bringt den aktuellen Voraussagen nach sogar noch mal ein Grad mehr auf die Temperaturanzeige. 23 Grad warm soll der Montag laut Wetterkontor.de in Karlsruhe und Umgebung werden - aber auch hier sind trotz 8 Stunden Sonnenschein auch 60 Prozent Regenwahrscheinlichkeit berechnet. Wer auf freien Himmel hofft, wird an Pfingsten dieses Jahr also wohl enttäuscht. Trotzdem fällt nicht das ganze verlängerte Pfingstwochenende ins Wasser.

Übrigens: Pfingsten ist eines der wichtigsten Feste der Kirche und hat auch in Baden-Württemberg eine ganz besondere Tradition. Die Pfingstferien gehen über die kirchlichen Feiertage hinaus. In Karlsruhe müssen sich Bahn-, Fahrrad- und Autofahrer auf besondere Änderungen an Pfingsten einstellen.