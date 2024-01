Grundpflege: Welche Leistungen bekommen Pflegebedürftige?

Wer pflegebedürftig ist, ob mit oder ohne Pflegegrad, kann die Grundpflege in Anspruch nehmen. Alles, was Sie dazu wissen müssen, lesen Sie hier.

Jeder Mensch kann irgendwann in seinem Leben auf die Pflege durch andere Personen angewiesen sein, sei es für kurze Zeit oder über einen längeren Zeitraum hinweg. Wenn Pflegebedürftige aufgrund von Krankheit, einem Unfall oder etwa nach einer Operation nicht mehr in der Lage sind, die eigene Körperpflege zu übernehmen, kann die Grundpflege helfen. Was das ist, wem sie zusteht und was der Unterschied zwischen der kleinen und großen Grundpflege ist, lesen Sie hier.

Was ist die Grundpflege?

Die Grundpflege können laut dem Bundesgesundheitsministerium Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung wegen schwerer Krankheit oder wegen akuter Verschlimmerung einer Krankheit, insbesondere nach einem Krankenhausaufenthalt, einer ambulanten Operation oder einer ambulanten Krankenhausbehandlung in Anspruch nehmen. Dabei umfasst die Grundpflege laut dem Pflegeportal pflege.de die pflegerische Versorgung von Betroffenen, die zeitweise oder dauerhaft nicht alleine für sich sorgen können.

Die Grundpflege kann von einem ambulanten Pflegedienst, von pflegenden Angehörigen oder einer externen Betreuungsperson übernommen werden und umfasst beispielsweise Hilfe beim Waschen, Essen und dem Gang zur Toilette. Zudem kann die Grundpflege laut dem Bundesgesundheitsministerium auch die "hauswirtschaftliche Versorgung" beinhalten.

Wer kann die Grundpflege in Anspruch nehmen?

Die Grundpflege wird laut dem Bundesgesundheitsministerium von der Krankenkasse bis zu einem jährlichen Betrag von 1.774 Euro unterstützt, "soweit keine Pflegebedürftigkeit mit Pflegegrad 2, 3, 4 oder 5 im Sinne des Elften Buches vorliegt." Anspruch haben also Pflegebedürftige ohne Pflegegrad oder mit Pflegegrad 1.

Trotzdem können auch Personen mit Pflegegrad 2 bis 5 die Grundpflege in Anspruch nehmen. Dann beteiligt sich die Pflegekasse beispielsweise über das Pflegegeld an den Kosten. Zudem können auch eine Kurzzeitpflege oder eine Verhinderungspflege beantragt werden, um die pflegenden Angehörigen zu entlasten.

Was ist die kleine Grundpflege und was die große Grundpflege?

Bei der Grundpflege werden in den Leistungskatalogen von ambulanten Pflegediensten laut pflege.de neben anderen Leistungen meist die große und die kleine Grundpflege unterschieden. Welche Leistungen konkret enthalten sind, ist wiederum von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Grundsätzlich kann die kleine Grundpflege aber folgende Leistungen enthalten:

Hilfe beim An- und Ausziehen sowie das Bereitlegen der Kleidung

Teilbereiche des Körpers werden gewaschen: Gesicht, Oberkörper, Genitalbereich oder Gesäß

Mund- und Zahnpflege und eventuell die Versorgung von Zahnprothesen sowie die Lippenpflege

Hilfe beim Gang zur Toilette oder beim Harnlassen bzw. Stuhlgang im Bett mit Entsorgung, Katheterpflege und die Versorgung eines künstlichen Darmausgangs

Die große Grundpflege kann folgende Leistungen enthalten: