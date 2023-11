Kosten für das Pflegeheim: Wie hoch sind sie bei Pflegegrad 5?

Die Intensiv-Pflege in einem Pflegeheim geht ins Geld und ist abhängig vom Pflegegrad. Doch wie hoch ist der Eigenanteil bei Pflegegrad 5, und welche Kosten übernimmt die Pflegekasse?

Bei einem erheblichen Pflegebedarf plus hohem Alter ist für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen nicht selten das örtliche Pflegeheim die beste Wahl für den Lebensmittelpunkt. Allerdings kann die Intensivpflege in einer Pflege-Einrichtung je nach Pflegegrad von 1 bis 5 ganz schön ins Geld gehen.

Wir erklären, wie hoch die Pflegeheim-Kosten bei Pflegegrad 5 sind, welchen Zuschuss die Pflegekasse beisteuert und wie hoch der Eigenanteil ist.

Pflegeheim: Kosten für Pflege, Verpflegung und Unterkunft gehen ins Geld

Die nicht unerheblichen Kosten für die Unterbringung in einem Pflegeheim müssen laut Bundesgesundheitsministerium zunächst vor allem für die intensive Pflege aufgewandt werden, die entsprechend die Aufwendungen der häuslichen Pflege bei weitem übertreffen. Doch auch die Verpflegung und Unterkunft sowie Investitionen und Komfortleistungen fallen als weitere Kostenfaktoren an.

Am Ende des Tages sind die Kosten für ein Platz im Pflegeheim aber von dem jeweiligen Pflegegrad, der Pflege-Einrichtung und dem Bundesland abhängig.

Pflegeheim: Kosten hängen vom Pflegegrad und dem Bundesland ab

Grundsätzlich muss gerade zu Beginn ein nicht unerheblicher Eigenanteil zu den Pflegekosten vom Versicherten selbst getragen werden. Die Pflegeheim-Zuzahlung beträgt laut pflege.de bundesweit im Schnitt rund 2411 Euro (Stand 2023). Voraussetzung ist, dass mindestens Pflegegrad 2 vorliegt.

Es lässt sich nicht sagen, welche Kosten im Pflegeheim bei Pflegegrad 5 entstehen, denn insgesamt hängt die Höhe der Beträge für den Eigenanteil stark vom jeweiligen Bundesland ab. Am höchsten ist dieser im Saarland (2847 Euro), dicht gefolgt von Baden-Württemberg (2845 Euro), am niedrigsten ist er mit Abstand in Sachsen-Anhalt (1868 Euro).

Im Unterschied zu den Schwankungen der Pflegeheim-Kosten in den Bundesländern, ist der Zuschuss der Pflegekasse ein Fixbetrag. Doch wie wie hoch ist er für den Pflegegrad 5?

Kosten Pflegeheim: So viel übernimmt die Pflegekasse bei Pflegegrad 5

Je nach Pflegebedarf übernimmt die Pflegekasse einen bestimmten Betrag, der bei Pflegegrad 5 am höchsten ausfällt und zwar 2005 Euro.

Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 dürften hingegen laut dem Bundesgesundheitsministerium nur äußerst selten eine vollstationäre Pflege in Anspruch nehmen. Tun sie es doch, können sie den Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro pro Monat dafür nutzen.

Wie hoch ist der Zuschuss zum Eigenanteil der Pflegekosten im Heim?

Seit Januar 2022 gibt es laut NDR-Ratgeber abhängig von der Aufenthaltsdauer im Pflegeheim höhere Zuschüsse für den Eigenanteil der Pflegekosten. Es gilt also: Je länger die Aufenthaltsdauer im Pflegeheim, desto höher der Leistungszuschlag der Pflegekasse. Die gestaffelten Zuschüsse in der Übersicht:

5 Prozent Zuschuss im ersten Jahr

im ersten Jahr 25 Prozent Zuschuss im zweiten Jahr

im zweiten Jahr 45 Prozent Zuschuss im dritten Jahr

im dritten Jahr 70 Prozent Zuschuss ab dem vierten Jahr

Übrigens: Auch wenn Angehörige die Pflege im häuslichen Umfeld übernehmen, kann mit dem sogenannten Pflegegeld der Pflegekasse gerechnet werden. Außerdem können längst nicht alle Pflegebedürftige die durchschnittlichen Kosten für einen Platz im Pflegeheim mit eigenen Mitteln aufbringen.