Prophylaxe in der Pflege: Was ist das und welche Maßnahmen gibt es?

Prophylaxen in der Pflege sollen Verletzungen und Erkrankungen vorbeugen, bevor sie entstehen. Doch was bedeutet das eigentlich genau und welche Maßnahmen gibt es?

Rund fünf Millionen pflegebedürftige Menschen leben laut dem Statistischen Bundesamt in Deutschland. Einige werden in Pflegeheimen, andere zu Hause durch Angehörige oder einen ambulanten Pflegedienst versorgt. Fast immer sind Pflegebedürftige mit einem Pflegegrad von 1 bis 5 aber auf fremde Hilfe angewiesen. Das bedeutet auch, dass sie sich auf die verantwortungsvolle Pflege ihrer Pflegeperson - egal ob Fachkraft oder Angehörige - verlassen können müssen. Dazu gehört auch die Prophylaxe in der Pflege, die Erkrankungen und Verletzungen vorbeugen soll.

Was ist Prophylaxe in der Pflege?

Ist von Prophylaxe in der Pflege die Rede, sind laut dem Pflegeportal sanubi.de im Allgemeinen Maßnahmen gemeint, die Krankheiten, Komplikationen sowie Unfälle und ihre Folgen verhindern sollen. Diese können Pflegebedürftige entweder selbst ausführen oder sie werden von einer Pflegeperson durchgeführt. So soll das Risiko vor Verletzungen und Co. minimiert werden.

Im Vordergrund der Prophylaxe in der Pflege steht laut medi-karriere.de die Bewegungsförderung. Nicht jede Maßnahme ist aber für jede pflegebedürftige Person gleichermaßen gut geeignet. Je nachdem wann eine Prophylaxemaßnahme zum Einsatz kommt, wird zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Prophylaxe unterschiedenen.

Primärprophylaxe: Sie dient der Risikominimierung.

Sekundärprophylaxe: Sie dient bei Risikogruppen der Früherkennung von Krankheiten - auch ohne Symptome.

Tertiärprophylaxe: Sie soll eine Verschlechterung von Krankheiten oder mögliche Folgeschäden verhindern.

Außerdem wird anhand der Dauer verschiedener Maßnahmen zwischen Kurzzeitprophylaxe - zum Beispiel für einige Tage nach eine OP - und Langzeitprophylaxe unterschieden.

Prophylaxe in der Pflege: Welche Maßnahmen gibt es?

In der Krankenpflege sind standardisierte Prophylaxemaßnahmen laut dem DocCheck Flexikon ein fester Bestandteil, da kranke, gebrechliche oder geschwächte Menschen ein höheres Risiko für Verletzungen oder Erkrankungen haben. Diese Prophylaxe-Maßnahmen gibt es medi-karriere.de zufolge zum Beispiel: