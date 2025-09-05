Icon Menü
Pflegeversicherung für Bundesbahnbeamte: Angehörige kämpfen um ausstehende Leistungen

Bahn

Bahnmitarbeiter sind ratlos: „Ich weiß nicht, was ich noch tun soll, um an das Geld zu kommen“

Nach einem Dienstleisterwechsel ist in der privaten Pflegeversicherung für Bundesbahnbeamte regelrechtes Chaos entstanden. Angehörige kämpfen bis heute um Pflegeleistungen.
Von Claudia Kling
    Für pflegebedürftige Bahnpensionäre und ihre Angehörigen ist es mitunter ein langer Weg, bis sie Kosten erstattet bekommen.
    Für pflegebedürftige Bahnpensionäre und ihre Angehörigen ist es mitunter ein langer Weg, bis sie Kosten erstattet bekommen. Foto: Christoph Reichwein, dpa (Symbolbild)

    Martin Müller ist wütend und enttäuscht. „Diese Menschen haben jahrzehntelang schwer gearbeitet. Sie haben Kinder groß gezogen und den Laden am Laufen gehalten. Und jetzt sind sie pflegebedürftig und bekommen nicht die Leistungen, die ihnen zustehen“, sagt der 52-jährige Selbstständige, dessen richtiger Name der Redaktion bekannt ist. „Das ist unfassbar.“

    Diskutieren Sie mit
    2 Kommentare
    Gabriele Schuster

    Der so hoch gelobte Sozialstaat Deutschland verkommt immer mehr. Aber solange wir so viele Abgeordnete etc. haben, die jeden Monat sich von diesem Staat reichlich bezahlen lassen inclusive entsprechender Altersversorgung, kümmert es diese nur sehr wenig, was mit dem „Fußvolk“ passiert.

    Claus Hoecherl

    Höchste Zeit für die Bürgerversicherung!

