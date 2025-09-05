Bahnmitarbeiter sind ratlos: „Ich weiß nicht, was ich noch tun soll, um an das Geld zu kommen“

Martin Müller ist wütend und enttäuscht. „Diese Menschen haben jahrzehntelang schwer gearbeitet. Sie haben Kinder groß gezogen und den Laden am Laufen gehalten. Und jetzt sind sie pflegebedürftig und bekommen nicht die Leistungen, die ihnen zustehen“, sagt der 52-jährige Selbstständige, dessen richtiger Name der Redaktion bekannt ist. „Das ist unfassbar.“
Der so hoch gelobte Sozialstaat Deutschland verkommt immer mehr. Aber solange wir so viele Abgeordnete etc. haben, die jeden Monat sich von diesem Staat reichlich bezahlen lassen inclusive entsprechender Altersversorgung, kümmert es diese nur sehr wenig, was mit dem „Fußvolk“ passiert.
Höchste Zeit für die Bürgerversicherung!
