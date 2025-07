Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt - U-Haft

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in Pforzheim ist ein Beteiligter schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei er unter anderem mehrfach mit einer zerbrochenen Glasflasche angegriffen worden, teilten die Pforzheimer Polizei und die Karlsruher Staatsanwaltschaft mit. Der mutmaßliche Täter, ein 45-Jähriger, sitze nun in Untersuchungshaft.

Den Ermittlungen zufolge hatte sich der spätere Verletzte mit einem weiteren Mann am Montagabend im Bereich des Schlossbergs aufgehalten. Die beiden seien von einem 23-Jährigen angesprochen worden. In einem «wohl hitzigen Gesprächsverlauf» habe dieser das spätere Opfer beleidigt. Ein 45-Jähriger kam dann hinzu und beteiligte sich laut Polizei an der Auseinandersetzung. Er soll die zerbrochene Glasflasche eingesetzt haben.

Polizeibeamte, die sich in der Nähe befanden, wurden den Angaben zufolge auf das Geschehen aufmerksam. Sie nahmen den 23-Jährigen und den 45-Jährigen fest. Der ältere der beiden wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bestehender Fluchtgefahr erließ. Der Mann habe keinen festen Wohnsitz, hieß es. Der 23-Jährige kam auf freien Fuß.