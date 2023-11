Schwerer Schlag gegen Plastiktrinkhalmschmuggler

In der alltäglichen Flut schlechter Nachrichten tut es gut, auch mal eine Erfolgsmeldung zu lesen. Diese hier stammt aus Pforzheim, wo 5000 (!) Trinkhalme sichergestellt wurden.

Das Böse schläft nie. Ein Glück, dass auch die Guten hellwach sind. Sonst hätten sie in Pforzheim jetzt ein Problem. Doch der Reihe nach. Plastik ist schlecht für die Umwelt. Zugegeben, das ist jetzt ein harter Bruch in diesem Text. Doch er ist nötig. Denn: Es ist seit einiger Zeit verboten, Trinkhalme aus Plastik nach Deutschland einzuführen. Wegen Umweltschutz. Wer es dennoch tut, ist quasi ein Schmuggler, also böse. Und Schmuggler werden von Zollbeamten, also den Guten, gejagt. In Pforzheim hat das ewige Duell "Gut-gegen-Böse" seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Denn gemäß der Einwegkunststoffverbotsverordnung, wie es in bestem Beamtendeutsch heißt, wurden dort 5000 Trinkhalme aus Plastik sichergestellt.

Anders als in Mexiko oder Kolumbien, wo sich nach derartigen Erfolgen schwer bewaffnete Spezialpolizisten, bis zu den Augenbrauen vermummt, neben aufgestapelten Kokainpäckchen ablichten lassen, übt man sich hierzulande in angenehmer Bescheidenheit. Die Postsendung aus Großbritannien sei an ein Restaurant im Enzkreis adressiert gewesen, teilte das Hauptzollamt Karlsruhe lediglich mit. Der Vorgang werde nun an die Stadt Pforzheim als zuständige Marktüberwachungsbehörde abgegeben.

Es bleiben Fragen. Welche Strafe mag wohl den Schmugglern drohen? Unbekannt. Und was passiert mit den sichergestellten Trinkhalmen? Ebenfalls unbekannt. Möglich, dass sie in einer Asservatenkammer verschwinden und neben getrockneten Schlangenhäuten, Drogen und Handfeuerwaffen einstauben. Wären sie nicht aus Plastik, könnte man sie auch auf dem Grüngutsammelplatz entsorgen. Doch so wird es am wahrscheinlichsten darauf hinauslaufen, dass die Halme die bereits erwähnte Marktüberwachungsbehörde irgendwann im Rahmen einer Restmüllbeseitigungsentleerung verlassen. Also in der (idealerweise gelben) Tonne landen. Wegen Umweltschutz und so. Welch Glück, dass die Guten hellwach waren.

