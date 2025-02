Supervulkan im Süden Italiens: Zahlreiche Erdstöße in der Region um Neapel

Neapel, die Metropole am Fuße des Vesuvs, steht erneut im Zentrum vulkanischer Unruhe. Doch nicht dieser Vulkan bereitet Experten und Anwohnern Sorgen – sondern ein laut Experten gefährlicheres Problem: die Phlegräischen Felder.

Das riesige Gebiet, Europas größter aktiver Supervulkan, wurde am Samstag und Sonntag von heftigen Erdbeben erschüttert. Innerhalb von nur 24 Stunden registrierten Seismologen vom Nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) ganze 207 Erdstöße.

Supervulkan in Italien: Explosiver Riese mit unberechenbarer Kraft

Supervulkane unterscheiden sich von normalen Vulkanen durch ihre enorme Magmakammer. Sie explodieren nicht in einem einzigen Schlot, sondern reißen bei einem Ausbruch die Erdkruste über gewaltige Flächen auf.

Die Phlegräischen Felder erstrecken sich über rund 150 Quadratkilometer – sowohl an Land als auch in der Bucht von Neapel. Ihr letzter großer Ausbruch liegt laut übereinstimmender Fachmedien rund 40.000 Jahre zurück und war so gewaltig, dass er das europäische Klima beeinflusste.

Phlegräische Felder: Anspannung in der „Roten Zone“ von Neapel

Das stärkste der Erdbeben vom Wochenende mit einer Stärke von 3,9 hatte laut den Experten von INGV sein Epizentrum in 2,5 Kilometern Tiefe. Es gab keine Verletzten, doch viele Bewohner verließen panisch ihre Häuser, schildern italienische Medien.

Besonders betroffen ist die Stadt Pozzuoli, die direkt über dem brodelnden Untergrund liegt. Dort kümmerten sich Polizisten und freiwillige Helfer um besorgte Anwohner. Bereits im Frühsommer 2024 erlebte die Region die stärksten Erdstöße seit 40 Jahren – mit Beben bis zu einer Stärke von 4,4.

Die Regierung in Rom plant angesichts der Entwicklungen um den Supervulkan weitere Sicherheitsmaßnahmen, darunter Gebäudeverstärkungen und Evakuierungskonzepte. Mit Investitionen von über 250 Millionen Euro will Italien die Region rund um die Großstadt Neapel vor den Gefahren der Phlegräischen Felder (it.: Campi Flegrei) schützen.

Italiens Supervulkan: Risikogebiet, in dem sich die Erde hebt

Neben den Erdstößen haben Forscher eine weitere Entwicklung im Blick: die Steigung des Bodens. Seit Januar 2024 verzeichneten Forscher des INGV eine Anhebung von 20 Zentimetern. Dieser sogenannte Bradyseismus ist ein Zeichen dafür, dass Magma in die oberen Erdschichten dringt – ein potenzieller Vorbote größerer vulkanischer Aktivität.

Zudem stieg der CO₂-Ausstoß des Supervulkans den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Würde es bei den Phlegräischen Feldern zu einer „Supereruption“ kommen, wären nicht nur Neapel und seine Millionen Einwohner betroffen – die Auswirkungen könnten sich auf ganz Europa erstrecken.