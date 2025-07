Pietro Lombardi über die neue DSDS-Jury – war weniger Geld Grund für seinen Ausstieg?

Pietro Lombardi ging im Jahr 2011 als Gewinner der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ hervor. Damit begann für ihn eine bis heute anhaltende Karriere. Der Sänger hatte nicht nur Erfolg mit Songs wie „Bella Donna“ und „Senorita“, er wurde sogar vom DSDS-Teilnehmer zum Jury-Mitglied. Ganze vier Mal saß Pietro Lombardi zwischen 2019 und 2024 gemeinsam mit seinem Entdecker Dieter Bohlen in der DSDS-Jury.

Seit einer Weile ist allerdings offiziell bekannt: Lombardi wird in der nächsten Staffel DSDS nicht mehr Mitglied der Jury sein. Die Nachricht hat zahlreiche Spekulationen ausgelöst. Jetzt hat sich Lombardi selbst dazu auf Instagram geäußert. Die wahren Gründe für den Jury-Austritt und was Lombardi über die neuen Jurorinnen und Juroren denkt, erfahren Sie hier.

Warum sitzt Pietro Lombardi in Zukunft nicht mehr in der DSDS-Jury?

In einer Instagram-Story Mitte Juli stellte sich Lombardi den Fragen seiner Fans. Ein Follower fragte, ob Lombardi keine Lust mehr auf „Deutschland sucht den Superstar“ habe. Lombardi stellt fest: „Das ist der falsche Begriff.“ Er erklärt, er habe parallel zu DSDS andere Anfragen für Fernsehformate erhalten, sei in der Vergangenheit aber trotzdem der Casting-Show treu geblieben: „Ich war immer sehr, sehr loyal zu dem Format – auch wenn ich mal weniger Geld bekommen hab als bei anderen Formaten.“ Inwiefern Geld eine Rolle bei der Entscheidung gespielt hat, die DSDS-Jury zu verlassen, führt Lombardi an der Stelle nicht weiter aus. Er zeigte sich aber offen für neue Formate.

Was sagt Pietro Lombardi über die neue DSDS-Jury?

In seiner Instagram-Story hat sich Lombardi auch zu der neuen Jury geäußert: „Ich finde die neue Jury super“, sagt der 33-Jährige. Die Mitglieder stehen bereits fest: Der Rapper Bushido und die Schlagersängerin Isi Glück werden zusammen mit Dieter Bohlen in der Jury sitzen. Zu Bushido findet Lombardi folgende Worte: „Bushido war auch klar für mich, absolute Legende.“ Über Jurorin Isi Glück freue er sich „extrem.“ Dazu gibt Lombardi einen Ratschlag an Menschen, die sich bei DSDS bewerben wollen: „Partyschlager ist die Zukunft. Bewerbt euch und macht Gute-Laune-Musik.“

