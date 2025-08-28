Polizei nutzt KI für Überwachungskameras

Bei der Auswertung von Überwachungskameras setzt Hessen neuerdings Künstliche Intelligenz (KI) ein. Innenminister Roman Poseck (CDU) und der Frankfurter Polizeipräsident Stefan Müller stellen am Donnerstag (11.30 Uhr) die neue Technik vor.

Hessen hat als erstes Bundesland in Deutschland die Grundlagen für KI-gestützte Videoschutzanlagen geschaffen. Dafür wurde Ende 2024 das hessische Polizeirecht geändert.

Seit kurzem wird die Technik im Frankfurter Bahnhofsviertel eingesetzt. Sie soll helfen bei der gezielten Suche nach Vermissten oder Opfern von Entführungen, bei Menschenhandel oder sexueller Ausbeutung, so das Ministerium. Dafür muss allerdings ein richterlicher Beschluss vorliegen.