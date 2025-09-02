Selbstfahrende Autos nun auch in Darmstadt im Test

Drei Monate nach dem Start des Pilotprojekts der Bahn mit autonom fahrenden Shuttles im öffentlichen Nahverkehr können die Fahrzeuge nun auch in Darmstadt genutzt werden. Nach Langen und Egelsbach im Kreis Offenbach sind die sechs selbstfahrenden Fahrzeuge damit nun auch in Stadtteilen einer Großstadt zu nutzen, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die Deutsche Bahn mitteilten. Angefahren werde unter anderem der Hauptbahnhof. Auch Fahrten zwischen den Städten seien möglich.

Das Projekt trägt den Namen «Kira», das steht für «KI-basierter Regelbetrieb autonomer On-Demand-Verkehre». On-Demand-Verkehr bedeutet, dass man Fahrzeuge auf Abruf (on demand) bestellen kann. Seit dem Beginn des Projektes im Mai seien mehr als 1.000 Testerinnen und Tester zugelassen. Sie können via App die Fahrzeuge bestellen.

Nach Angaben des RMV ist die Resonanz der Passagiere sehr positiv. Seit Beginn des Projektes hätten die Fahrzeuge in der Betriebszeit zwischen Mittwoch und Freitag im Durchschnitt mehr als eine Fahrt pro Stunde absolviert. Der Testbetrieb solle bis Ende 2025 laufen, eine Verlängerung sei geplant. Die Autos sind mit regulärer Geschwindigkeit unterwegs, im Testbetrieb ist zur Sicherheit immer auch Personal an Bord.