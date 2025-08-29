Pilotprojekte in Ostdeutschland: Gratis-Wohnen in der Provinz mit dem „Erzperiment“?

In großen Städten gibt es zu wenig Wohnraum, auf dem Land steht er leer. Gerade die neuen Bundesländer sind davon besonders stark betroffen. Ein Beispiel dafür ist Eisenhüttenstadt in Brandenburg, direkt an der polnischen Grenze gelegen. Die 1950 gegründete, erste sozialistische Planstadt in Ostdeutschland hat seit der Wende die Hälfte ihrer Einwohnerinnen und Einwohner verloren. Anstatt mehr als 50.000 Menschen sind es nur noch rund 25.000. Deswegen hat die Stadt ein Projekt ins Leben gerufen, welches das ändern soll. Der Andrang war riesig.

Internationale Medien wie CNN oder der Guardian berichteten über das Projekt in Eisenhüttenstadt

Zwei möblierte Wohnungen werden im September für 14 Tage gratis an Bewerberinnen und Bewerber vergeben. In ihrer Zeit in Eisenhüttenstadt können sie ausprobieren, ob sie hier in Zukunft leben wollen. Gerechnet hatte die Stadt mit etwa 20 Bewerbungen. Es wurden mehr als 1700. Die Interessenten stammen aus der ganzen Welt: China, Indien, Australien. Internationale Medien wie CNN oder der Guardian berichteten über das Projekt, dadurch wurde das Rathaus mit Anfragen überschwemmt.

Früher lebten in Eisenhüttenstadt viele junge Menschen, durch die Metallindustrie gab es viel Arbeit. Mittlerweile liegt das Durchschnittsalter in „Hütte“, wie die Einwohnerinnen und Einwohner die Stadt nennen, bei 51,5 Jahren, sieben Jahre über dem deutschlandweiten Durchschnitt. Da es an Fachkräften fehlt und viele Wohnungen leer stehen, ist das Projekt ein Versuch, gerade junge Menschen in die Gegend zu locken und so den Bevölkerungsschwund zu mindern.

Eine junge Familie aus Berlin lebt zur Probe in Zwönitz im Erzgebirgekreis in Sachsen

Mit ähnlichen Problemen kämpft auch der Erzgebirgskreis in Sachsen. Seit der Wende sind viele junge Menschen weggezogen. In den nächsten 15 Jahren werden Berechnungen zufolge im Kreis etwa 45.000 Fachkräfte fehlen. Deswegen hat die Wirtschaftsförderung das „Erzperiment“ ins Leben gerufen.

Unter 270 Bewerbungen wurde eine junge Familie aus Berlin ausgewählt. Sie lebt nun kostenlos zur Probe in Zwönitz, rund 30 Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt. Dabei werden sie von einem Social-Media-Team begleitet, um anderen Menschen das Leben in der Provinz näherzubringen.