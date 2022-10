P!NK zurück in Deutschland: Alle Infos rund um Konzerte, Termine und Tickets

Pop-Ikone P!NK wird im Jahr 2023 zum ersten Mal seit 2019 wieder Konzerte in Deutschland geben. Alle Informationen zu Terminen und Tickets im Überblick.

Eine Pop-Ikone kehrt nach Deutschland zurück: P!NK wird im Rahmen ihrer Europatournee 2023 einige ihrer epischen Stadion-Konzerte in Deutschland abhalten. Die US-Amerikanerin mit der kraftvollen Stimme und den oftmals noch kraftvolleren Texten kommt zum ersten mal nach ihrer ausverkauften "Beautiful Trauma World Tour" im Jahr 2019 nach Deutschland. Mit ihrer Rückkehr reiht sie sich ein, in spektakuläre Musik-Acts in Deutschland im Jahr 2023. Auch Depeche Mode, Robbie Williams, Michael Bublé und Harry-Styles kündigten jüngst Deutschland-Touren an.

Summer Carnival 2023: P!nk gibt Konzerte in Deutschland

P!NK hat sich nicht nur als geniale Musikerin einen Namen gemacht, sondern auch als großartige Entertainerin. Die Live-Shows der 43-Jährigen sind spektakulär und von kolossalen Inszenierungen geprägt. Zusammen mit ihrem großartigen Talent und den Hits sind die Auftritte von P!NK ein echtes Erlebnis.

Im Rahmen der "Beautiful Trauma World Tour" hatte P!NK 159 Konzerte gegeben. Mit der Tour "Summer Carnival 2023" will die Sängerin einen neuerlichen Meilenstein erreichen und das nächste Highlight in ihrer phänomenalen Karriere setzen. Dann wird sie neben aktuellen Liedern wohl auch Hits aus ihren älteren Studioalben "Try This" (2003) und "I'm Not Dead" (2006) performen, welche in Deutschland Dreifachgold und Siebenfachgold abräumten und 28 und 82 Wochen die Nummer eins der deutschen Charts verteidigen konnten.

Pink Deutschland-Tour: Konzerte 2023 – Termine im Überblick

In vier deutschen Städten wird P!NK 2023 im Rahmen der "Summer Carnival 2023"-Tour auftreten. Die Termine im Überblick:

Berlin : 28. Juni 2023 im Olympiastadion

28. Juni 2023 im Olympiastadion München : 5. Juli 2023 im Olympiastadion

5. Juli 2023 im Olympiastadion Köln : 8. Juli 2023 im Rheinenergiestadion

8. Juli 2023 im Rheinenergiestadion Hannover : 12. Juli 2023 in der Heinz von Heiden Arena

Pink in Deutschland 2023: Tickets im Presale und Vorverkauf

Der Run auf die Tickets für die Konzerte der Deutschland-Tour von P!NK wird groß sein. Für Fans gilt es, sich so schnell wie möglich Karten zu besorgen. Das ist ab Mittwoch, 12. Oktober 2022, im exklusiven Presale von Eventim ab 10.00 Uhr möglich. Ab Freitag, 14. Oktober, können Karten dann ab 10.00 Uhr auch an allen autorisierten Vorverkaufsstellen erstanden werden. Die Bundesweite Tickethotline lautet: 1806 – 57 00 70 (0,20 €/Min., max. Mobilfunkpreis 0,60 €/Min.)

Ab Montag, 10. Oktober 2022, können bereits P!NK-Tickets in einem exklusiven Vorverkauf gekauft werden. Dieses Angebot steht allerdings nur Kundeninnen und Kunden von o2 zur Verfügung. Die Priority Tickets von o2 sind ab 10.00 Uhr erhältlich. Es gilt ein limitiertes Ticket-Kontingent.

Montag, 10. Oktober ab 10.00 Uhr: Priority Tickets von o2

Mittwoch, 12. Oktober ab 10.00 Uhr: Presale von Eventim

Freitag, 14. Oktober ab 10.00 Uhr: Beginn des Vorverkaufs an autorisierten Stellen