Von Salami bis Hawaii: Welche Pizza ist in Deutschland die beliebteste?

Welche Pizza ist in Deutschland die beliebteste? Eine Umfrage gibt Aufschluss und sorgt für eine Überraschung.

Die Pizza ist das beliebteste Fast-Food-Gericht Deutschlands und auch der Welt. Da gibt es kaum einen Zweifel. Wenn es um den Belag einer Pizza geht, da scheiden sich aber dann doch die Geister. Die umstrittenste aller Pizzen ist dabei die Pizza Hawaii. Auf sie gehören Schinken und Ananas. Doch ob Letzteres wirklich auf eine Pizza gehört, da gibt es kritische Stimmen. Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage über die beliebtesten Pizzen dürfte daher für viele überraschend sein.

Pizza Salami die beliebteste Pizza – auf Rang zwei folgt Überraschung

In einer Umfrage des Unternehmens "HelloFresh" wurden etwa 1500 Menschen in ganz Deutschland rund um die Pizza befragt. 94 Prozent der Befragten gaben an, dass sie mindestens ein Mal im Monat eine Pizza essen würden. Knapp über 17 Prozent gaben an, dass sie über zweimal im Monat eine Pizza verspeisen würden.

Wenn es um die beliebteste Pizza geht, dann sind sich viele einig. Bei der Umfrage gaben etwas mehr als 35 Prozent die Pizza Salami als ihre Lieblingspizza an. Nur in einem deutschen Bundesland liegt sie nicht auf Rang eins, in Sachsen-Anhalt. Dort hat sie der umstrittene Klassiker, die Pizza Hawaii verdrängt. Insgesamt konnte sich die Kombination aus Ananas und Schinken mit knapp über 20 Prozent der Stimmen den zweiten Platz verdienen. Durchaus überraschend, wenn man den Ruf bedenkt, welcher der Pizza Hawaii vorauseilt.

Pizza-Ranking 2022 in der Übersicht:

Salami ~ 35 Prozent Hawaii ~ 20,5 Prozent Tonno ~ 7,5 Prozent Margherita ~ 5 Prozent Funghi ~ 4 Prozent Schinken ~ 3 Prozent Vegetarisch ~ 2,5 Prozent Diavolo ~ 2 Prozent Speciale ~ 2 Prozent Calzone ~ 1 Prozent

Zwei Drittel sprechen sich klar gegen Pizza Hawaii aus

Bei den Ergebnissen könnte man meinen, dass Deutschland zu großen Teilen ein Land der Pizza Hawaii ist. Das ist aber nicht der Fall, denn 62,18 Prozent gaben an, dass Ananas nichts auf einer Pizza zu suchen hat. Die Vorurteile scheinen sich hierbei zu bestätigen: Entweder man liebt die Pizza Hawaii, oder man hasst sie.

