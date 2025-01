Plötzliche Rückenschmerzen: Können sie auf einen Herzinfarkt hindeuten?

Fast jeder Mensch weiß, wie sich Rückenschmerzen anfühlen können. Laut Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) klagen jedes Jahr rund 60 Prozent der Deutschen mindestens einmal über Rückenschmerzen. Häufig lassen die Schmerzen schnell nach und es müssen keine Maßnahmen ergriffen werden. Manchmal können Rückenübungen und Yoga helfen, Rückenschmerzen dauerhaft einzudämmen. Und manchmal ist der Grund für Rückenschmerzen eine ernsthafte Erkrankung wie ein Bandscheibenvorfall. In seltenen Fällen können Schmerzen im Rücken sogar auf ein lebensgefährliches Szenario hindeuten: einen Herzinfarkt.

Rückenschmerzen können auf Herzinfarkt hindeuten

Es ist nicht immer einfach, einen Herzinfarkt frühzeitig zu erkennen. Laut der Deutschen Herzstiftung gibt es allerdings mehrere Anzeichen bei der Entstehung eines Herzinfarkts, die bemerkt werden können. Am häufigsten seien starke Schmerzen im Brustbereich. Manchmal würden die Schmerzen aber auch im Rücken, zwischen den Schulterblättern, auftreten. Demnach können Rückenschmerzen tatsächlich Symptom für einen Herzinfarkt sein.

Ein Bericht von ThermaCare legt nahe, dass die Rückenschmerzen vor einem Herzinfarkt sowohl im oberen als auch im unteren Rücken auftreten können. Demnach würden die Schmerzen plötzlich auftreten und sich schnell sehr stark bemerkbar machen. Sie wurden von Herzinfarkt-Patientinnen und -Patienten vor allem als beengend und drückend beschrieben.

Rückenschmerzen als Symptom für einen Herzinfarkt: Warum entstehen sie?

Wenn starke Rückenschmerzen mindestens fünf Minuten andauern, wird es gefährlich. Die Deutsche Herzstiftung legt für solche Fälle nahe, einen Notarzt mit Rettungswagen zu rufen. Die Gefahr für einen Herzinfarkt sei hoch. Ausgangspunkt der Schmerzen dürfte in den meisten Fällen die Brust sein. Von dort strahlen sie in den Hals, in den Arm oder in den Oberbauch, wo sie häufig als normale Magenschmerzen wahrgenommen werden - und eben auch in den Rücken.

Die Wirbelsäule kann unterdessen irreführende Signale aussenden. Bei Verschleiß der Wirbelsäule entstehen manchmal Schmerzen, die ebenfalls in Rücken und Brustkorb ausstrahlen können - bei älteren wie jungen Menschen. Auch davon berichtet die Deutsche Herzstiftung. Demnach können die Ursachen für die Schmerzen häufig wie folgt unterschieden werden: Wenn Brust- oder Rückenschmerzen im Ruhezustand auftreten, könnten sie von der Wirbelsäule bedingt werden. Schmerzen bei körperlichen Aktivitäten und Anstrengungen seien öfter auf das Herz zurückzuführen.

Übrigens: Eine Studie legt nahe, dass die Gefahr eines Herzinfarkts durch den Konsum eines Süßstoffs erhöht werden kann.