"Pocher und Papa auf Reisen" 2022, Folge 2: Infos rund um Sendetermine und Übertragung

"Pocher und Papa auf Reisen" im TV geht in die nächste Runde. Wiederholung, Sendetermine, Übertragung im TV und Stream - hier erfahren Sie alles Wichtige zur Sendung.

In der Doku-Reihe bei RTL begeben sich Comedian Oliver Pocher und sein Vater Gerd Pocher auf abenteuerliche Reisen. Wann wird das Format ausgestrahlt? Worum geht es? Wie wird die Sendung übertragen? Und gibt es eine Wiederholung? Hier erfahren Sie alles Wichtige über die Sendetermine, die Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung.

"Pocher und Papa auf Reisen" 2022: Das sind die Sendetermine

"Pocher und Papa auf Reisen" ist als zweiteilige Doku-Reihe konzipiert. In Folge 1 zog es das Vater-Sohn-Gespann nach England. Bei einem Sprung in die Themse, auf der Pferderennbahn, auf der Jagd nach den Royals oder im längsten Irrgarten der Welt, dem Longleat Hedge Maze, hat das ungleiche Duo seinen gemeinsamen Ausflug genossen.

Als Sendetermin von Folge 2 hat RTL Dienstag, 13. September 2022, angekündigt. Los geht es zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Im zweiten Teil der Doku-Reihe geht es auf die Iberische Halbinsel - nach Portugal und Spanien. Papa Pocher flirtet auf dem Bummel durch Lissabon mit feiernden Junggesellinnen, tanzt mit Kids und gibt kräftig einen aus - bei den Kindern wohl eher Alkoholfreies. In Spanien geht es dann weiter mit der Tanzerei - Vater und Sohn belegen einen Flamenco-Kurs. Die beiden besuchen anschließend Granada und besichtigen die Alhambra. Schließlich landen sie noch in die Touristen-Hochburg Benidorm an der Costa Blanca.

"Pocher und Papa auf Reisen" 2022: Übertragung im TV und Stream

Wenn Sie die Sendung "Pocher und Papa auf Reisen" mitverfolgen möchten, können Sie das auf verschiedenen Wegen tun. Zum einen können Sie das Format ganz einfach live im TV mitverfolgen, wo Folge 2 am 13. August 2022 auf RTL ausgestrahlt wird. Zudem können Sie "Pocher und Papa auf Reisen" auch im Live-Stream verfolgen. Der Streaming-Dienst RTL+ überträgt die zweiteilige Sendung parallel zur TV-Ausstrahlung. Für Live-Sendungen ist allerdings der Abschluss eines Abonnements nötig - siehe nächster Absatz.

"Pocher und Papa auf Reisen" 2022: Gibt es eine Wiederholung?

Sie haben Interesse an "Pocher und Papa auf Reisen" und möchten die Sendung gerne mitverfolgen, haben zum regulären Ausstrahlungstermin jedoch keine Zeit? Kein Problem! Für diesen Fall können Sie die Sendung mindestens sieben Tage nach dem regulären Sendetermin als Wiederholung beim hauseigenen Streaming-Dienst RTL+ "free" abrufen - dazu muss man sich lediglich registrieren. Erst ab der "Premium"-Version, die man beispielsweise für Live-Sendungen braucht, werden monatlich 4,99 Euro fällig. Dafür können sich potentielle Kunden von RTL+ zunächst einen Monat lang kostenlos bei einem Probemonat vom Angebot überzeugen.

Das ist Comedian Oliver Pocher

Den Anfang seiner Karriere machte Oliver Pocher wie viele seiner TV-Kollegen beim Musiksender Viva. Schon dort konnte er sich vornehmlich durch seine provokative Art bei Interviews einen Namen machen und erhielt im Jahr 2003 sein eigenes Format beim Privatsender ProSieben. Auch heute macht sich der mittlerweile 44-Jährige nicht nur Freunde. Seine Social-Media-Kanäle nutzt der Vater von fünf Kindern um seine prominenten Kollegen und Influencer durch den Kakao zu ziehen. (AZ)