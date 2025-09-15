Polarlichter über Deutschland: Wo und wann kann man Nordlichter sehen?

Aufgrund von erhöhter Sonnenaktivität können, unter den richtigen Umständen, Polarlichter über Deutschland beobachtet werden. Damit sie nicht nur im Norden von Deutschland zu sehen sind, müssen sie allerdings eine Intensität haben, die nur selten gemessen wird.

Welche Bedingungen sind für die Beobachtung von Polarlichtern notwendig? Wo kann man Nordlichter am besten beobachten? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Wetterphänomen haben wir hier für Sie.

Polarlichter in Deutschland: Wie kommt es überhaupt dazu?

Die Polarlichter – wissenschaftlich als Aurora Borealis bezeichnet – sind schimmernde Lichter am Nachthimmel, ausgelöst durch elektrisch aufgeladene Teilchen der Sonne, die auf die Erdatmosphäre treffen. Wenn die Protonen und Elektronen der Sonne auf Sauerstoff und Stickstoff in der Atmosphäre treffen, werden sie energetisch aufgeladen. Um zum Normalzustand zurückzukehren, strahlen die Teilchen die Energie wieder aus – sie ist dann in Form des Lichts am Nachthimmel zu sehen.

Wann sind Polarlichter am Himmel sichtbar?

Polarlichter sind ein himmlisches Schauspiel, das nur unter bestimmten Bedingungen sichtbar wird. Hier sind die wichtigsten Faktoren, die darüber entscheiden, ob man sie sehen kann:

Tageszeit

Spätabends bis frühmorgens: Die besten Chancen bestehen zwischen 23 und 2 Uhr, wenn der Himmel am dunkelsten ist.

Dunkelheit ist entscheidend: Je weniger Umgebungslicht (zum Beispiel Straßenbeleuchtung oder Vollmond), desto besser.

Jahreszeit

Herbst bis Frühling: Zwischen September und März sind die Nächte lang und klar – ideal für Polarlichtbeobachtung.

Wintermonate bieten oft die besten Bedingungen, da die Nächte länger sind und die Luft trockener.

Wetterbedingungen

Klare, wolkenlose Nächte sind ein Muss – Wolken blockieren die Sicht auf das Phänomen.

Kalte, trockene Luft verbessert die Sicht zusätzlich.

Sonnenaktivität

Polarlichter entstehen durch Sonnenstürme. Je stärker die Aktivität der Sonne, desto weiter südlich sind sie sichtbar.

Websites wie das Space Weather Prediction Center oder Apps mit Prognose-Tools (etwa Polarlicht-Vorhersage oder auch Kachelmannwetter ) helfen, günstige Nächte vorherzusagen.

Wie häufig, wann und wo kann man Polarlichter in Deutschland beobachten?

Wenn die Sonne besonders aktiv ist, schleudert sie winzige Teilchen ins Weltall. Diese Teilchen folgen dem Magnetfeld der Erde und gelangen so in die oberen Luftschichten – vor allem in den Regionen rund um den Nordpol. Deshalb sind Polarlichter meist in Ländern wie Island, Norwegen, Schweden oder Finnland zu sehen.

Ob und wo man Polarlichter beobachten kann, hängt stark von der Stärke dieser Sonnenaktivität ab. Dafür gibt es eine Art Messwert: den KP-Index. Er zeigt an, wie stark das Magnetfeld der Erde gerade gestört ist – je höher der Wert, desto größer die Chance, dass Polarlichter auch weiter südlich sichtbar sind, zum Beispiel in Deutschland.

Die Skala reicht von 0 (ruhig) bis 9 (extrem aktiv). In Mitteleuropa braucht es meist einen KP-Wert von 6 oder mehr, damit man das Himmelsleuchten überhaupt sehen kann. Der KP-Wert wird laufend aus aktuellen Messdaten berechnet. Eine langfristige Vorhersage ist allerdings schwierig – ähnlich wie beim Wetter. Auch andere Faktoren wie die Geschwindigkeit und Dichte des Sonnenwinds spielen eine Rolle. Kurz gesagt: Je stärker der Sonnensturm, desto weiter können die Polarlichter wandern. Und mit etwas Glück und klarer Sicht kann man sie sogar in Deutschland erleben – ein seltenes, aber unvergessliches Naturwunder.

Doch selbst bei hoher Sonnenaktivität braucht es mehr als nur einen guten KP-Wert: Klare Nächte ohne Wolken, möglichst wenig künstliches Licht und ein dunkler Mondhimmel sind entscheidend, damit das Leuchten überhaupt mit bloßem Auge sichtbar wird.

Und wo könnte man Polarlichter in Deuschland am besten beobachten?

Nordseeküste & Inseln (Schleswig-Holstein): Freier Horizont, wenig künstliches Licht

Ostseeküste & Insel Rügen (Mecklenburg-Vorpommern): Dunkle Küstenlandschaft mit weitem Blick

Lüneburger Heide (Niedersachsen): Weite Flächen, klare Sichtverhältnisse

Bayerischer Wald (Bayern): Naturpark mit geringer Lichtverschmutzung

Harz & Brocken (Sachsen-Anhalt): Höhenlage, gute Fernsicht bei klarer Luft

Schwarzwald (Baden-Württemberg): Dunkle Täler, ruhige Nächte mit wenig Lichtquellen

Wie entstehen Sonnenstürme und Polarlichter?

Polarlichter sind ein faszinierendes Naturphänomen, das aussieht, als würde der Himmel in bunten Farben tanzen. Sie entstehen, wenn die Sonne besonders aktiv ist und große Mengen geladener Teilchen ins All schleudert – man spricht dann von einer Sonnen-Eruption.

Diese Teilchen rasen mit hoher Geschwindigkeit zur Erde und treffen dort auf das Magnetfeld, das unseren Planeten umgibt. Wenn sie auf die oberen Schichten der Atmosphäre stoßen, bringen sie die Luftmoleküle zum Leuchten – ähnlich wie bei einem Neonlicht. Das Ergebnis sind grüne, rote oder violette Schleier am Himmel: die Polarlichter.

Besonders gut sieht man sie in klaren, dunklen Nächten – vor allem im Winter und in nördlichen Regionen unseres Planeten. Und wenn die Sonnenaktivität besonders stark ist, können sie sogar in Deutschland sichtbar sein.

Übrigens: Diese Sonnenstürme können nicht nur für schöne Himmelsbilder sorgen, weiß das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Sie können auch Satelliten stören, den Flugverkehr beeinflussen oder Stromnetze belasten. Doch zum Glück sind solche starken Ereignisse selten – und die Polarlichter bleiben meist einfach ein magisches Schauspiel am Himmel.