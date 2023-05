16-Jährige bei Messerattacke in Jugendheim getötet

Ein 19-Jähriger soll in einem polnischen Jugendheim zehn Menschen mit einem Messer attackiert haben. Ein Mädchen überlebte den Angriff nicht.

Ein 16-jähriges Mädchen wurde bei einer Messerattacke in einem polnischen Kinder- und Jugendheim in dem Ort Tomislawice in der Region Lodz am Dienstagabend getötet. Neun weitere Menschen wurden verletzt. Die Polizei fasste den 19-jährigen Tatverdächtigen.

Er soll das Gebäude betreten und zehn Menschen angegriffen haben. Sein Motiv ist bislang nicht bekannt. Die 16-jährige Heimbewohnerin erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. Fünf Verletzte wurden ins Krankenhaus eingeliefert, sie schweben nicht in Lebensgefahr.

Nach Messerattacke in polnischem Jugendheim: Verdächtiger festgenommen

Die Polizei konnten den Verdächtigen nach der Tat an seinem Wohnort in der Nähe festnehmen. Zu diesem Zeitpunkt sei der 19-Jährige nüchtern gewesen. Bei ihm handelt es sich nicht um einen Bewohner des Kinder- und Jugendheims.

