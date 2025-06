Bauchtaschendiebstahl führt zu großem Drogenfund

Ein gemeldeter Diebstahl hat die Polizei in Mannheim zu einem umfangreichen Drogenfund geführt. Nach dem Diebstahl einer Bauchtasche in der Innenstadt in der Nacht auf Freitag kontrollierten Einsatzkräfte einen 20-Jährigen und fanden bei ihm größere Mengen Rauschgift, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Bei der Kontrolle des Verdächtigen entdeckten die Beamten unter anderem Ecstasytabletten, Marihuana, Ketamin sowie Bargeld. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Weitere Drogen und Waffen in der Wohnung

Eine anschließende Durchsuchung seiner Wohnung brachte weitere Drogen und Waffen zum Vorschein: rund 1.000 Ecstasytabletten, 423 Gramm Marihuana, 75 Gramm MDMA, 50 Gramm Amphetamin, 383 Gramm Haschisch sowie 355 Gramm einer weiteren rauschgiftverdächtigen Substanz. Zudem fanden die Ermittler knapp 8.000 Euro Bargeld, eine Machete, eine Schreckschusswaffe und ein Einhandmesser.

Ein Haftrichter setzte am Freitag Haftbefehl gegen den 20-Jährigen in Vollzug. Die Ermittlungen dauern an.