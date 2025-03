Baum fällt auf Auto

In Heidelberg ist ein Baum umgekippt und auf ein Auto gestürzt. Polizeiangaben zufolge befanden sich zwei Männer in dem Wagen, die befreit und medizinisch behandelt wurden. Details waren laut einer Sprecherin zunächst unbekannt. Warum der massive Baum umgefallen sei, sei Gegenstand der Ermittlungen. Der Baum hatte quer über der Straße gelegen. Am Mittag war deren Sperrung wieder aufgehoben.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heidelberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis