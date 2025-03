Dreijähriger wird vermisst - und im Bällebad gefunden

Ein glückliches wie kurioses Ende hat die Suche nach einem Kleinkind in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) gefunden: Der vermisste Dreijährige wurde in einem Bällebad entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Familienangehörige hatten den Jungen als vermisst gemeldet. Einsatzkräfte suchten am Nachmittag in einem Neubaugebiet nach ihm. Zum Glück wurde aber auch im Wohnhaus der Familie gesucht. Dort wurde das Kind versteckt und unverletzt im heimischen Bällebad entdeckt.

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Versteck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Walldorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis