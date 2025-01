Duo nach mutmaßlichem Paketdiebstahl in Haft

Weil sie serienweise Pakete gestohlen haben sollen, sind zwei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Die beiden 45 und 23 Jahre alten Männer wurden am Samstag in Haigerloch vorläufig festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie werden des gewerbsmäßigen Diebstahls verdächtigt.

Mehrere zehntausend Euro Gesamtwert

Bei einem Post- und Paketdienstleister war seit Ende des vergangenen Jahres wiederholt aufgefallen, dass Paketsendungen fehlten. Die beiden bei einem Subunternehmer angestellten Verdächtigen waren bei der Verteilung beteiligt und gerieten ins Visier der Ermittler. Bei ihrer Festnahme waren sie dabei, einen Rollcontainer voller Pakete von einem Anhänger in einen Lastwagen umzuladen. Der Rollcontainer stammte von einem Verteilzentrum, doch ihm fehlte die Registrierung, dass er sich auf dem Anhänger befindet, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Bei der Durchsuchung der gemeinsamen Wohnanschrift der Männer in Haigerloch fanden die Beamten viele weitere Warensendungen. Den Gesamtwert schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.