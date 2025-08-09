Massenschlägerei mit Verletzten in Limburg

Bei einer Massenschlägerei in Limburg sind mehrere Menschen verletzt worden. Rund 10 bis 15 Personen seien im Stadtteil Staffel am Freitagabend aneinander geraten, teilt die Polizei mit. Eingesetzt wurde neben Fäusten und Pfefferspray nach Zeugenaussagen auch ein Messer.

Passanten riefen die Polizei, die vor Ort mehrere Verletzte feststellte. Teilweise seien Personen am Kopf verletzt gewesen, eine Person sei augenscheinlich von Pfefferspray verletzt worden. Ein Rettungswagen übernahm die Versorgung.

Grund für die Eskalation seien Beziehungsangelegenheiten gewesen, wurde der Polizei berichtet. Eine unbekannte männliche Person habe ein Messer gezogen und damit gedroht. Die mutmaßlichen Täter hätten vor Eintreffen der Polizei fliehen können. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.