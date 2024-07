Suche nach vermisstem Jungen geht glücklich aus

Mit einem Hubschrauber und Spürhunden hat die Polizei im Kreis Gießen nach einem neun Jahre alten Jungen gesucht. Das Kind war seit dem Mittag vermisst worden, hieß es von der Polizei. Hinweise auf eine Straftat gab es nicht, sagte ein Polizeisprecher in Gießen. Der Junge war mit seinem blauen Kinderfahrrad von seinem Zuhause in Pohlheim im Ortsteil Garbenteich mit unbekanntem Ziel weggefahren. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Am Abend gab es dann ein glückliches Ende der Suche: Der Junge wurde wohlbehalten im Nachbarort gefunden - auf einem Kinderspielplatz.

