Polizei entdeckt Puma bei Fahrzeugkontrolle in Holzbox

Eine Polizeistreife in der Oberpfalz ist bei einer Fahrzeugkontrolle auf einen Puma gestoßen. Der Mann am Steuer wollte das Tier privat halten, nun droht ihm eine Klage.

Diese Kontrolle werden die Streifenbeamten wohl niemals vergessen. Als die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald in der Industriestraße einen Kleinwagen inspizierten, fanden sie in einer Holzkiste einen ausgewachsenen Puma.

Gegen 23.15 Uhr am Dienstag, 15. März, verständigten sie die Polizeieinsatzzentrale Oberpfalz per Funk über ihren Fund. Der am Steuer des Fahrzeugs sitzende 30-Jährige aus Baden-Württemberg hatte das fünf Jahre alte und 40 Kilogramm wiegende Tier in Tschechien gekauft und wollte es privat halten.

Doch daraus wurde nichts. Die Polizei stellte den Puma vorsorglich sicher. Allerdings wartete auf die Ordnungshüter eine besondere Herausforderung, denn zu dieser Nachtzeit war es nicht einfach, "ein ausreichend qualifiziertes Fachpersonal für diese in hiesigen Breitengraden eher seltene Tierart zu finden", wie die Polizei erklärte.

Puma bei Fahrzeugkontrolle gefunden: Tierarzt muss Tier betäuben

Letztlich wurde ein fachkundiger Tierarzt aus Mittelfranken kontaktiert und hinzugezogen. Der Veterinär betäubte den Puma für wenige Minuten, um das Tier vor weiterem Stress zu bewahren und die Umverladung zu erleichtern. Am Tag darauf wurde die Raubkatze "vorübergehend und unverletzt in eine artgerecht ausgestattete bayerische Facheinrichtung gebracht".

Gegen den 30-Jährigen wird unter anderem wegen des Anfangsverdachts eines Vergehens nach dem Bundesnaturschutzgesetz ermittelt. Den Fall übernahm die Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald, die mit der Staatsanwaltschaft Amberg und der zuständigen Naturschutzbehörde zusammenarbeitet.

