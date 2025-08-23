Icon Menü
Polizei-Erfolg: Mit Haftbefehl gesuchter Mann flieht vor Kontrolle

Polizei-Erfolg

Mit Haftbefehl gesuchter Mann flieht vor Kontrolle

Als sich die Streife nähert, rennt er davon und stößt dabei zwei Beamte um. Aber der Mann kommt nicht weit.
Von dpa
    Der Mann wurde mit Haftbefehl gesucht (Symbolbild).
    Der Mann wurde mit Haftbefehl gesucht (Symbolbild). Foto: Robert Michael/dpa

    Bei einer zufälligen Personenkontrolle in der Frankfurter Innenstadt haben Polizisten einen mit Haftbefehl gesuchten Mann aufgespürt. Als er am Freitagabend das Streifenteam sah, flüchtete der 29-Jährige zu Fuß und stieß dabei zwei Polizisten um.

    Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen kurze Zeit später einholen und festnehmen. Im Zuge der Personalienfeststellung wurde klar, weshalb er versucht hatte, sich der Kontrolle zu entziehen: «Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor und er hielt sich unerlaubt im Bundesgebiet auf», berichtete die Polizei. «Zusätzlich durfte er sich aufgrund einer Aufenthaltsverbotsverfügung nicht in der Frankfurter Innenstadt aufhalten.» Die Beamten brachten ihn direkt in die Justizvollzugsanstalt.

