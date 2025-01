Feuerwerksbatterie an Schule gezündet

Die Polizei ermittelt in einer Schule im Landkreis Offenbach: Unbekannte hatten am Dienstag während der ersten Schulstunde eine Feuerwerksbatterie in einem Seiteneingang der Bildungseinrichtung gezündet.

Dutzende flogen ins Innere der Schule versengten dort einen Teppich im Eingangsbereich. Der gesamte Gang bis zum Ende der Aula war mit Rußspuren übersät. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Die Polizei sucht nach den Verantwortlichen.