Polizei ermittelt

vor 32 Min.

Tödlicher Unfall: Lkw überrollt Fußgänger in Schwäbisch Gmünd

Bei einem Unfall in Schwäbisch Gmünd ist ein 83-Jähriger gestorben.

Ein Lastwagen hat am Mittwochvormittag einen Fußgänger in Schwäbisch Gmünd überrollt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.