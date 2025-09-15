Messerattacke in Bad Homburg – 33-Jähriger schwer verletzt

Zwei Männer haben einen Mann in Bad Homburg (Hochtaunuskreis) angegriffen und schwer verletzt. Die unbekannten Täter hätten auf den 33-Jährigen eingeschlagen und ihn mit einem Messer am Hals verletzt, teilt die Polizei mit. Der Verletzte musste nach dem Angriff am Sonntagabend ins Krankenhaus gebracht werden. Die Täter flüchteten zu Fuß, die Polizei konnte sie nicht mehr auffinden. Die Hintergründe der Tat müssten noch ermittelt werden, erklärt die Polizei.

Messerattacke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Homburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis