Polizei fahndet nach Tätern: Messerattacke in Bad Homburg – 33-Jähriger schwer verletzt

Polizei fahndet nach Tätern

Messerattacke in Bad Homburg – 33-Jähriger schwer verletzt

Mit Schlägen und einem Messer gehen zwei Männer auf einen 33-Jährigen los. Anschließend fliehen sie. Die Hintergründe der Tat sind unklar.
Von dpa
    •
    • |
    • |
    Schwer verletzt wurde ein Mann bei einem Angriff in Bad Homburg. (Symbolbild)
    Schwer verletzt wurde ein Mann bei einem Angriff in Bad Homburg. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Zwei Männer haben einen Mann in Bad Homburg (Hochtaunuskreis) angegriffen und schwer verletzt. Die unbekannten Täter hätten auf den 33-Jährigen eingeschlagen und ihn mit einem Messer am Hals verletzt, teilt die Polizei mit. Der Verletzte musste nach dem Angriff am Sonntagabend ins Krankenhaus gebracht werden. Die Täter flüchteten zu Fuß, die Polizei konnte sie nicht mehr auffinden. Die Hintergründe der Tat müssten noch ermittelt werden, erklärt die Polizei.

