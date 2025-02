Festnahmen nach Messerangriff auf Kirchplatz

Nach einem Messerangriff auf einen 20-Jährigen auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg - einer großen Rasenfläche - sind zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der 22- und der 24-Jährige seien der Polizei schon bekannt gewesen. Den genauen Tatvorwurf konnte ein Sprecher zunächst nicht benennen. Nach früheren Angaben soll ein Trio soll den 20-Jährigen am 15. Februar schwer verletzt haben und danach geflohen sein.

«Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Mann kein Zufallsopfer», hieß es nun in der Mitteilung. Eine Stunde vor dem Angriff soll es auf dem Gelände des späteren Tatorts einen Streit zwischen mehreren Menschen gegeben haben. Sowohl die beiden Festgenommenen als auch der 20-Jährige sollen daran beteiligt gewesen sein. «Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.»