Frau ruft Polizei wegen Kot in Einfahrt - haariger Übeltäter

Ein Biber hielt eine Frau in Illertissen auf Trab. Das Tier lebte sich auf dem Grundstück aus und verunstalteteden Garten. Letztlich rückte die Polizei an.

Die Polizei in Illertissen wurde am Dienstagnachmittag (29. März) von einer verunsicherten Frau zu Hilfe gerufen. Die Anwohnerin hatte in ihrer Einfahrt einen großen Haufen Kot entdeckt. Sie vermutete, dass jemand mutwillig seine Notdurft dort verrichtete, weil sie schon einige Tage zuvor auf eine solche Hinterlassenschaft gestoßen war.

Darüberhinaus waren zwei Bäume im Garten der Frau beschädigt worden, ein kleiner Gartenteich zudem völlig verdreckt. Als die Beamten den Sachverhalt überprüften, bestätigten sich die Angaben. Bei der Begutachtung der Bäume kam den Einsatzkräften jedoch gleich ein anderer Verdacht.

Biber macht es sich um Garten gemütlich

Und siehe da: Beim Absuchen des Gartens stießen sie Polizisten auf einen Biber, dem mutmaßlichen Übeltäter. Das Tier trottete gerade gemütlich über den Rasen und machte es genoss danach die Zeit im Gartenteich.

Somit hatte sich die Aufnahme einer möglichen Strafanzeige erledigt. In der Mitteilung heißt es weiter: "Zum weiteren Umgang mit dem 'Untermieter' stellten die Polizisten den Kontakt zu einem Biberbeauftragten her."

