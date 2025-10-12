Icon Menü
Polizei geht von Gewalttat aus: 19-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt

Polizei geht von Gewalttat aus

19-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt

Noch ist vieles unklar: In Maintal ist am Nachmittag ein junger Mann mit schwersten Verletzungen entdeckt worden. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus. Der Tatort ist weiträumig abgesperrt.
Von dpa
    Ein 19-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)
    Ein 19-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Bei einer Gewalttat in Maintal in Südosthessen ist ein junger Mann am Nachmittag lebensgefährlich verletzt worden. Die Hintergründe des Falls sind derzeit noch unklar, wie die Staatsanwaltschaft Hanau und das Polizeipräsidium Südosthessen gemeinsam mitteilten.

    Passanten hatten den 19-Jährigen schwer verletzt auf der Straße entdeckt. Sie verständigten die Rettungskräfte. Die Polizei geht bisher davon aus, dass der Mann einer Gewalttat zum Opfer fiel. Vor Ort liefen umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen, hieß es. Der Bereich rund um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt.

