19-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt

Bei einer Gewalttat in Maintal in Südosthessen ist ein junger Mann am Nachmittag lebensgefährlich verletzt worden. Die Hintergründe des Falls sind derzeit noch unklar, wie die Staatsanwaltschaft Hanau und das Polizeipräsidium Südosthessen gemeinsam mitteilten.

Passanten hatten den 19-Jährigen schwer verletzt auf der Straße entdeckt. Sie verständigten die Rettungskräfte. Die Polizei geht bisher davon aus, dass der Mann einer Gewalttat zum Opfer fiel. Vor Ort liefen umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen, hieß es. Der Bereich rund um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt.