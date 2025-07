Gutachter prüft Ursache nach tödlichem Verkehrsunfall

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall einer Familie im Taunus ist die Ursache weiterhin unklar. Laut Polizei wurden ein einjähriges Mädchen, seine 34 Jahre alte Mutter und ein 70 Jahre alter Mann schwer verletzt. Das Kind starb später im Krankenhaus.

Laut Polizei geschah der Unfall am Freitagmittag an einer Ampelkreuzung in Kronberg. Die 34 Jahre alte Fahrerin setzte bei Grün zum Überholen an, streifte das vor ihr fahrende Auto und prallte anschließend gegen eine Mauer.

Die Fahrerin des ersten Fahrzeugs blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge hatten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Ein Gutachter ermittelt zur Unfallursache.