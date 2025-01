Jugendliche sollen mit Schreckschusswaffe geschossen haben

Jugendliche haben in Kehl (Ortenaukreis) gleich mehrere Menschen aufgeschreckt. Anrufer meldeten am Mittag der Polizei, dass vier Jugendliche mit einer Schreckschusswaffe schießen, wie ein Sprecher sagte. Polizeibeamten trafen die Jugendlichen auf einer Straße an und entdeckten ein Magazin mit Schreckschusspatronen bei einem von ihnen. Eine Waffe fanden sie nicht. Die Polizei ermittelt.

Erwachsene dürfen Schreckschusswaffen besitzen, diese aber nur führen und damit schießen, wenn sie über einen sogenannten Kleinen Waffenschein verfügen. Diesen kann man erst im Alter von 18 Jahren bekommen.