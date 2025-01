Kleinkind von E-Scooter-Fahrer erfasst - schwer verletzt

Ein Junge ist in Böblingen von einem Unbekannten auf einem E-Scooter erfasst und schwer verletzt worden. Der Fahrer soll sich laut Polizei zwar entschuldigt haben, anschließend aber davongefahren sein. Gegen den Unbekannten wird ermittelt. Der Junge kam ins Krankenhaus. Der Einjährige war am Dienstagvormittag zu Fuß mit einer Tagesmutter und anderen Kindern auf einer Art Promenadenweg um einen See unterwegs. Der E-Scooter-Fahrer übersah ihn wohl, prallte gegen das Kind und schleifte es kurz mit, bis es am Boden liegen blieb.

Neben dem Straftatbestand der Flucht vom Unfallort wird nun auch geprüft, inwieweit der E-Scooter-Fahrer dort überhaupt fahren durfte und ob er auch eine Ordnungswidrigkeit begangen hat, wie eine Polizeisprecherin sagte. E-Scooter-Fahrer dürfen demnach in der Regel nicht auf Gehwegen fahren.