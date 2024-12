Mann bei Arbeitsunfall teils verschüttet

Ein Mann ist auf einer Baustelle in Reutlingen teilweise überschüttet und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam er am nach dem Unfall in eine Klinik. Der 55-Jährige hatte am Montag in einer ausgehobenen Grube gearbeitet.

In Bereich der Grube fanden auch Baggerarbeiten statt. Als sich Erde und Schutt lösten, wurde der Mann teils verschüttet. Kollegen halfen ihm aus der Grube. Der genaue Ablauf und warum der Mann sich während zeitgleicher Baggerarbeiten in der Grube befand, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar.