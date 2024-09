Mann klettert in Mühlrad und stirbt

Ein junger Mann ist in ein Mühlrad in Bergatreute (Kreis Ravensburg) geklettert und tödlich verunglückt. Polizeierkenntnissen zufolge wurde der 19-Jährige von einer Speiche erfasst und verletzte sich schwer. Er starb kurz darauf in einem Krankenhaus. Der Mann war am Sonntag während einer Radtour in das Holzrad am Fahrbahnrand geklettert und hatte laut Polizei mutmaßlich versucht, darin zu laufen, während eine Begleiterin die Szene filmte.

Mühlrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Radtour Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ravensburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis