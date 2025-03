Mann schlägt Delle in Polizeiauto

Betrunken und ohne Führerschein haben Polizeibeamte eine Autofahrerin in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) erwischt. Ihr ebenfalls betrunkener Beifahrer schlug nach der Kontrolle mit der Faust eine Delle in den Streifenwagen, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen mit den beiden war den Polizeibeamten am frühen Sonntagmorgen aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille bei der 40 Jahre alten Fahrerin.

Dass die Frau zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden sollte, gefiel ihrem 38-jährigen Beifahrer laut Polizei gar nicht. Demnach versuchte er die Tür des Polizeiautos zu öffnen, stellte sich dem Wagen in den Weg und schlug mit der Hand eine Delle in die Hinterseite des Polizeiautos. Ein Atemalkoholtest hatte bei dem Mann mehr als 2,2 Promille ergeben.

Auf die Fahrerin kommen Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Ihr Beifahrer muss sich als Fahrzeughalter wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Beihilfe zur Trunkenheitsfahrt und wegen Sachbeschädigung am Streifenwagen verantworten.