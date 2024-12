Mann schreit herum und droht mit Schüssen

Ein Mann ist in Schwäbisch Hall vorläufig festgenommen worden, weil er mit einer Schusswaffe gedroht haben soll. Der 23-Jährige soll am Morgen mit der Waffe in einer Straße herumgelaufen sein, laut geschrien, gegen Türen geklopft und gerufen haben, dass er schießen werde, wie die Polizei mitteilte. Polizeibeamte nahmen ihn vorläufig fest, wegen seines psychischen Ausnahmezustands kam er in eine Klinik.

Bei der Waffe handelte es sich um eine sogenannte Anscheinswaffe. In seiner Wohnung fand die Polizei weitere Anscheinswaffen sowie eine scharfe Schusswaffe. Gegen den Mann wurden Strafverfahren unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Anscheinswaffen sehen aus wie echte Waffen, aber man kann mit ihnen nicht schießen. Man darf sie besitzen, aber nicht in der Öffentlichkeit führen.