Mann setzt Haus von Verwandter in Brand - Untersuchungshaft

Ein 41-Jähriger soll das Haus einer Angehörigen in Sulz am Neckar (Landkreis Rottweil) angezündet und dadurch die Seniorin schwer verletzt haben. Der 41-Jährige werde eines versuchten Tötungsdelikts verdächtigt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er sitze in Untersuchungshaft. In welchem Verwandtschaftsverhältnis der Mann und die Seniorin genau stehen, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit. Auch zu weiteren Hintergründen machte er aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Wie der Mann das Haus angezündet haben soll, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, so der Sprecher.

Der Mann soll die 72-Jährige am frühen Samstagmorgen erst geschlagen und dann das Wohnhaus der Frau in Brand gesteckt haben. Die Frau soll zu Nachbarn geflohen sein, die die Polizei riefen. Die Polizei fahndete zunächst intensiv nach dem Verdächtigen und nahm ihn anschließend fest. Den Angaben nach war er zuvor bereits bei der Polizei in Erscheinung getreten.