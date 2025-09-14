Frau vergisst Ehemann auf Autobahn-Parkplatz

Nach einer kurzen Rast auf einem Parkplatz an der Autobahn 7 im niedersächsischen Heidekreis hat eine Frau versehentlich ihren Ehemann zurückgelassen. Sie fuhr mit der Tochter weiter, während der 69-Jährige zurückblieb, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hatte die Familie am Samstag auf dem Parkplatz bei Bispingen gestoppt, der Ehemann musste auf die Toilette. Als er zurückkehrte, stellte er fest, dass die beiden Frauen ohne ihn weitergefahren waren. Der Mann hatte weder ein Handy noch Geld bei sich und kannte die Telefonnummern seiner Familie nicht. Ein Ehepaar brachte ihn zur Polizei nach Soltau. Dort gelang es zunächst nicht, Kontakt zur Ehefrau herzustellen. Erst über einen Versicherungsvertreter sowie Mitglieder des Karnevalsvereins im Heimatort Nordhausen im Südharz kam die Polizei an die Handynummer der Ehefrau.

Die Frau hatte da bereits bemerkt, dass ihr Mann nicht mit im Auto saß, und war auf der Suche nach ihm. Nach mehr als zwei Stunden kam es laut Polizei dann zu einer «glücklichen Familienzusammenführung».