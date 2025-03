Mutter und fünf Kinder im Auto - alle ohne Gurt

Ohne Sicherheitsgurt sind fünf Kinder und ihre Mutter in einem Auto in Pfronstetten (Kreis Reutlingen) unterwegs gewesen. Ein Baby war laut Polizei zudem nicht in einer erforderlichen Babyschale untergebracht und drei Kleinkinder saßen nicht wie vorgeschrieben in einem Kindersitz.

Polizeibeamte hatten den Wagen am Montag angehalten, weil lediglich der Fahrer angeschnallt war. Die 39-Jahre alte Mutter habe sich mit den Kindern auf dem Rücksitz befunden, sagte ein Sprecher. Sie als Fürsorgepflichtige sowie der Fahrer als Kraftfahrzeugführer werden nun wegen Ordnungswidrigkeiten angezeigt. Weiterfahren durften sie am Montag nicht.