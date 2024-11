Reizgas-Verdacht: Schüler mit Drehleiter ins Freie gebracht

Feuerwehrleute haben nach einem Reizgas-Verdacht Schüler in Kirchheim/Teck teils mit Hilfe einer Drehleiter über die Fenster ins Freie gebracht. Über den Flur hätten sie ihre Klassenräume vor dem Durchlüften des Gebäudes nicht verlassen können, teilte die Polizei mit. Die Rettungskräfte waren am Vormittag an der Schule angerückt, nachdem drei Schüler und zwei Lehrerinnen im ersten Obergeschoss über Atemnot, Reizungen und Schwindel geklagt hatten.

Die Betroffenen wurden von einer Notärztin untersucht, mussten dann aber nicht weiter versorgt werden. Rund 30 Schüler brachte die Feuerwehr nach draußen. Bei Messungen stellte die Feuerwehr den Angaben zufolge kein Reizgas oder Ähnliches fest. Nachdem sie das Schulgebäude durchlüftet hatte, ging der Schulbetrieb weiter. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Verursachers.