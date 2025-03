Vorsicht am Steuer: Wo die Polizei jetzt erstmals Handyblitzer anschafft

Bereits seit 2022 läuft die Testphase der sogenannten Monocam. Sie erkennt, wenn Autofahrer während der Fahrt verbotenerweise zum Handy greifen. Dadurch sollen vor allem Unfälle durch die Ablenkung von Fahrerinnen und Fahrern durch Telefonieren oder Texten am Steuer gesenkt werden. Die Pilotphase in Rheinland-Pfalz ist inzwischen vorüber. Klar ist dabei schon längst: Das Pilotprojekt an zwei Autobahnen bei Trier und Mainz hat dazu geführt, dass die Zahl der Ablenkungsverstöße mindestens halbiert wurde. Das sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) bereits vor mehr als einem Jahr nach Abschluss der Testphase gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Auf den betroffenen Streckabschnitten waren damals Schilder aufgestellt worden, die Verkehrsteilnehmer auf die Überwachung des Handyverbots hinwiesen.

Wie blitzen die Geräte Handys?

Die Kamera, die beinahe wie ein herkömmliches Blitzgerät aussieht, kommt ursprünglich aus den Niederlanden. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz schafft sie es, auch bei fließendem Verkehr zu erkennen, ob jemand mit Smartphone in der Hand am Steuer sitzt. Sie ist mobil einsetzbar und funktioniert zu jeder Tageszeit und bei jedem Wetter, berichtet der ADAC.

An einem Monitor ist ein "Dummyfoto" einer Monocam zu sehen, die zur Aufzeichnung von Handysündern am Steuer in Betrieb ist. Foto: dpa, Harald Tittel (Archivbild)

Im Verdachtsfall löst die Kamera automatisch aus und macht ein Foto. Anschließend bewerten geschulte Kräfte der Polizei die Aufnahmen, bevor gegebenenfalls ein Bußgeldbescheid an die betroffenen Verkehrssünder ergeht. Wer mit dem Mobiltelefon am Steuer erwischt wird, muss prinzipiell ein Bußgeld von 100 Euro bezahlen und kassiert einen Punkt in Flensburg, informiert der ADAC.

Wann werden Handyblitzer in Deutschland eingesetzt?

Seit Anfang März sei im Test-Bundesland Rheinland-Pfalz nun der Weg frei für die Anschaffung der KI-basierten Kameras. Nach Informationen des Südwestrundfunks sollen in Kürze alle fünf Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz jeweils eine eigene Monocam bekommen. An welchen Autobahnen sie eingesetzt werden sollen, ist noch nicht bekannt.

Sind Handyblitzer in Deutschland erlaubt?

Zunächst gab es in Rheinland-Pfalz rechtliche Bedenken von Datenschützern, berichtet der Bayerische Rundfunk. Schließlich werden beim Einsatz von Monocams auch personenbezogene Daten erhoben und gespeichert. Mit der Änderung des Polizeigesetzes gibt es aus Sicht des Innenministeriums Rheinland-Pfalz nun keine Unklarheiten mehr, berichtet die Zeitung weiter.

Wann kommen Handyblitzer in Bayern?

In Bayern gebe es bislang noch keine konkrete Planung zum Einsatz von Handy-Blitzern, heißt es auf Nachfrage des BR beim Bayerischen Innenministerium. Man habe sich allerdings schon mit dem Thema beschäftigt und beobachte ständig die Entwicklungen bei der technischen Verkehrsüberwachung.

Nach Angaben des ADAC beobachten auch andere Bundesländer die Einführung der neuartigen Blitzer in Rheinland-Pfalz aufmerksam. Es sei gut möglich, dass die Handy-Überwachung schon bald bundesweit stattfinde, so die Einschätzung des Automobilclubs. In den Niederlanden sei der neuartige Blitzer bereits regulär in Betrieb.