Schule in Schwetzingen nach Bombendrohung geräumt

Nach einer Bombendrohung ist eine Schule in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) geräumt worden. Polizisten fanden keine verdächtigen Gegenstände in dem Gebäude, wie ein Sprecher sagte. Der Schulbetrieb sei am Vormittag fortgesetzt worden.

Die Drohung war per anonymer E-Mail bei der Schule eingegangen. Es habe sich aber um eine unspezifische Drohung gehandelt, die nicht auf die Schule direkt bezogen gewesen sei und wie sie in der Vergangenheit auch schon andere Einrichtungen erhalten hätten, so der Polizeisprecher. Betroffen waren am Morgen mehr als 700 Schüler und Lehrkräfte.