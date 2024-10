Seniorin läuft über Straße und wird tödlich verletzt

Eine Fußgängerin ist auf einer Bundesstraße in Heidelberg von einem Auto erfasst worden und gestorben. Die 77-Jährige erlag ihren Verletzungen kurz nach dem Unfall am Morgen in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Die Seniorin wollte die mehrspurige Bundesstraße überqueren und stieß dort mit dem Wagen einer 29 Jahre alten Fahrerin zusammen. Warum die Frau dort über die Straße lief, war zunächst unklar, sagte ein Polizeisprecher. Eine Ampel oder ein Fußgängerweg befinde sich an der Stelle nicht.

Ein Sachverständiger soll laut Polizei nun den genauen Unfallhergang klären. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Straße war in beide Richtungen stundenlang gesperrt.