Explosion vor Café in Wetzlar - keine Verletzten

Vor einem Café in Wetzlar ist ein Brand- oder Sprengsatz explodiert. Verletzt worden sei dabei am frühen Sonntagmorgen niemand, teilte die Polizei mit. Teile des Gebäudes seien beschädigt worden. Die Hintergründe des Vorfalls seien noch unklar, erklärte die Polizei.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen habe mindestens ein bisher unbekannter Täter den Brand- oder Sprengsatz vor dem Café gezündet und sei danach vom Tatort geflüchtet. Anwohner hätten um 4.39 Uhr einen lauten Knall gehört und die Polizei informiert.

Bewohner zwischenzeitlich evakuiert

Die Bewohner des Gebäudes wurden zunächst evakuiert, konnten aber inzwischen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es handele sich um ein Café in der Bahnhofsstraße. Die Explosion ereignete sich laut einem Sprecher in einer Eingangsnische, die von der Straße zum Eingang führt.

Der Tatort werde untersucht und Spuren gesichert. Auch Sprengtechniker des Landeskriminalamts seien vor Ort im Einsatz. Die Polizei bat Zeugen, sich zu melden.